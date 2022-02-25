В Екатеринбурге выставят картины из коллекции Эрмитажа

Картины разместят в центре "Эрмитаж-Урал" Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбург привезут картины из коллекции Эрмитажа. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Экспонаты из собрания государственного музея, а также лекции и мастер-классы с участием современных художников покажут и проведут в музее «Эрмитаж-Урал» в столице Среднего Урала. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

Специальные программы по соглашению проведут для представителей старшего поколения, а также для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, что центр «Эрмитаж-Урал» открыли в Екатеринбурге летом прошлого года по адресу: улица Вайнера, 11.