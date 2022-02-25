В «Жизньмарте» прокомментировали закрытие магазина из-за конфликта УК в БЦ «Манхэттен»

Когда магазин вновь откроют, пока неизвестно Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге закрыли «Жизньмарт» по адресу Мамина-Сибиряка, 101 из-за конфликта управляющих компаний в бизнес-центре «Манхэттен». На входе в магазин весит соответствующее объявление.

В пресс-службе «Жизньмарта» подтвердили эту информацию.

- В БЦ «Манхэттен» есть некоторая неопределенность между сотрудничеством управляющих компаний. Почему нам пока отключили электричество, мы понять не можем, потому что ни один из представителей УК не отвечает,- рассказала «КП-Екатеринбург» генеральный директор сети магазинов «Жизньмарт» Марья Кленовская. - Сроки, когда ну нас все откроется, мы пока не можем сказать.

Когда магазин вновь откроют, пока неизвестно Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Также Мария Кленовская отметила, что электричество в этом магазине отключают уже не в первый раз.

- Такое уже было раньше. Мы дозванивались до руководства и нам возвращали электричество. Я уверена, что и в этот раз вопрос решится в ближайшие дни и магазин запустится снова, - пояснила Марья.

В двери повесили объявление о закрытии магазина Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Напоминаем, конфликт управляющих компаний «Кировская» и «Аурус» за право управления бизнес-центром «Манхэттен» длится уже больше года. Ранее мы рассказывали, что после рейдерского захвата здания, некоторым собственникам компаний отключали электричество.

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