В Екатеринбурге закрыли «Жизньмарт» из-за конфликта в БЦ «Манхэттен»

Внутри стоят пустые полки, и отключен свет Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге закрыли «Жизньмарт» по адресу Мамина-Сибиряка, 101 из-за конфликта управляющих компаний в бизнес-центре «Манхэттен». На входе в магазин весит соответствующее объявление.

Когда магазин вновь откроют, пока неизвестно Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Всвязи с войной УК «Манхэттен» нам вырубили электричество! На сколько – неизвестно. Всем мира! Любящий вас «Жизньмарт», - сказано в объявлении, наклеенном на входной двери.

На двери повесили объявление Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В пресс-службе «Жизньмарта» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напоминаем, конфликт управляющих компаний «Кировская» и «Аурус» за право управления бизнес-центром «Манхэттен» длится уже больше года.

Ранее мы рассказывали, что после рейдерского захвата здания, некоторым собственникам компаний отключали электричество.

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