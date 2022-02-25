В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 4 544 человек

С начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале заболели 336 483 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 25 февраля 2022 года коронавирусом заболели 4 544 человек, из которых 1 663 – проживают в столице Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в Березовском, Дегтярске, Карпинске, Верхней Пышмы, Полевского, Ревды, Нижнего Тагила, Камышлова, Кировграда и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале заболели 336 483 человека, из которых 21 457 выздоровели. За сутки из стационаров выписали 1 048 человек.

Сейчас состояние 648 пациентов оценивается как тяжелое, из них 353 – размещены в палатах реанимации, 273 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 8 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 235 человек.