В шагoвoй дoступнoсти от дома, где находится квартира, расположено нecколькo шкoл, детcкиe caды, медицинские центры и ТЦ «Фан-Фан» Фото: Авито

В Екатеринбурге на улице Ясной продается пятикомнатная двухэтажная квартира за 21 миллион рублей. В ней сделан качественный дизайнерский ремонт - все пространство декорировано деревом. Объявление опубликовано на Авито.

- Все комнаты правильной формы, в них много естественного света за счет 5 лоджий. На первом уровне просторная кухня-гостиная с дорогим кухонным гарнитуром и встраиваемой техникой, большой обеденный стол для всей семьи, - указано в объявлении. - Отдельная большая комната для приема гостей и застолий. Также на первом уровне расположена спальня площадью 16,5 м. кв., ванная комната и 2 гардеробные.

Фото: Авито

На втором этаже находится комната с собственной лоджией и гардеробной, детская спальня площадью и большая ванная комната.

Также продавец отметил, что в шагoвoй дoступнoсти от дома, где находится квартира, расположено нecколькo шкoл, гимназия, детcкиe caды, медицинские центры, ТЦ «Фан-Фан» и «Зеленая роща».