В Екатеринбурге завершили поиски 34-летнего мужчины

Поиском мужчины занимались волонтеры Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге завершили поиски 34-летнего Антона Рябухина. О его местонахождении ничего не было известно с 20 февраля. Его поиском занимались волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»

- Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поисках, - рассказали в отряде.

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры ПСО «Прорыв» продолжают поиски 24-летнего парня. Рахимов Денис пропал еще 20 января. На момент пропажи он был одет в куртку темно-синего цвета, такого же цвета шапку с помпоном, джинсы и ботинки черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Денис, сообщите об этом в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке.