В Верхней Салде в пожаре в общежитии пострадал человек

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Верхней Салде утром, 25 февраля, в МЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании общежития на улице Сабурова. Прибывшие на место пожарные спасли из задымленного помещения 16 человек, в том числе 7 детей. Из них вывели по автолестнице 5 человек, в том числе 3 детей.

- В 06:49 поступило сообщение о пожаре. На площади 18 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 21 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, один из жильцов общежития пострадал во время пожара. Квартира сильно выгорела. В 07:36 пожарным удалось локализовать огонь, еще через 16 минут открытое горение было ликвидировано.