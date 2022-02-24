В Ревде потушили крупный пожар

Пламя уничтожило баню и отделку жилого дома. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ревде на улице Привокзальная потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 24 февраля в 19:38. Пламя распространилось на площади 78 квадратных метров и уничтожило баню, кровлю и отделку жилого частного дома.

На место оперативно приехали две единицы техники и семь человек личного состава. Огнеборцы локализовали и ликвидировали огонь в 19:54, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 20:27. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в нижнетагильской многоэтажке потушили пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 24 февраля в 16:40 на Октябрьском проспекте.