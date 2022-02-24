В Екатеринбурге иномарка сбила 13-летнего школьника

В результате ДТП пострадавший подросток госпитализирован с переломом ноги. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге иномарка «Фольксваген Гольф» сбила 13-летнего школьника. Как сообщает городская Госавтоинспекция, инцидент произошел 24 февраля в 17:40 на улице Чемпионов.

По словам мамы подростка, ее сын шел со школы домой. Перед тем, как переходить дорогу, он посмотрел по сторонам, но не заметил одну из машин из-за капюшона. Водитель иномарки же рассказал, что мальчик выбежал неожиданно на проезжую часть, мужчина применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

В результате ДТП пострадавший подросток госпитализирован с переломом ноги.

В ГИБДД добавили, что на месте составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.