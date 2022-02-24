Уральская модель из «Холостяка» не может улететь из Италии в Россию

Ее самолет должен был улететь утром 24 февраля. Фото: Instagram Полины Субботиной

Уральская модель и бывшая участница реалити-шоу «Холостяк» Полина Субботина не может вместе с мужем улететь из Италии в Россию. Девушка рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее рейс отменили.

- Я 2 года не была в России, и решила поехать. Так хотелось увидеть всех друзей, - рассказывает модель.

Полина Субботина также напомнила, что она уже собиралась на родину два года назад, но поездку пришлось перенести из-за пандемии.

Ранее мы писали, что из-за ситуации на Украине, в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге было отменено несколько рейсов. Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» 24 февраля сообщила о том, что их самолеты не полетят по маршрутам, проходящим через территории, граничащие с Украиной.