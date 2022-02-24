Власти Екатеринбурга оснастят дороги «умными» системами

в 2021 было настроено больше 200 камер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга оснастят дороги «умными» транспортными системами. Как сообщает городская мэрия, в 2022 году планируется провести 27 работ по внедрению.

- 1 – в Верх-Исетском, 3 – в Октябрьском, 4 – в Кировском, 2 – в Железнодорожном, 16 – в Ленинском и 1 – в Орджоникидзевском, - уточнили в мэрии.

Власти также напомнили, что в 2021 было настроено больше 200 камер дорожного видеонаблюдения, закреплено 30 видеодетекторов, а также закуплено специальное программное обеспечение для аналитики и сбора необходимой информации.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге отложили открытие участка улицы Рабочих от Татищева до Нагорной, который был недоступен для автомобилистов с 10 ноября. Движение по нему должны были запустить еще 31 декабря, однако теперь назначена новая дата: 31 марта.