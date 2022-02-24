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Общество24 февраля 2022 17:31

В Екатеринбурге 36-летний местный житель обокрал магазин продуктов

Все произошло еще вечером 17 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 36-летнего местного жителя, который обокрал магазин продуктов на Проспекте Космонавтов. Все произошло еще вечером 17 января. Мужчина вошел в зал, огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним не наблюдают, схватил товары и побежал.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В минувший вторник оперативники задержали искомого беглеца, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, воришкой был мужчина, который ранее проблем с законом не имел. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», до суда его отпустили под подписку о невыезде.