«Парк превратили в хлев!»: Жители Нижнего Тагила пожаловались на пьяных лошадников в «Пихтовых горах»

Фото: скриншот видео

Жители Нижнего Тагила с января жалуются на лошадников, которые заполонили лесопарковую зону «Пихтовые горы». По словам местного населения, они навязывают свои услуги отдыхающим, а также никак не следят за несчастными животными и не убирают за ними их эксременты. Более того, 23 февраля несколько девушек-лошадниц пришли в парк пьяными. Жители сняли их на видео.

- Превратили парк в хлев. Запах стоит соответствующий, - возмущается жительница Нижнего Тагила Татьяна Розикова в разговоре с «КП»-Екатеринбург. - Дети гуляют по парку и видят всё это безобразие. Сами «прокатчицы» «блюют» там же, где и предлагают услуги.

По словам Татьяны, жители обращались с жалобами к городским властям. Но там их в свою очередь отправили в полицию.

- Мы пока не обращались в органы. Попросили старшую этих прокатов, разогнать пьющих девушек с животными, но она ответила: «Нам с лошадьми здесь можно гулять. Нет такой статьи, запрещающей выгуливать животных в лесопарковой зоне». В итоге лошадей увели около 18:00 часов вечера.

Судя по видео девушкам-прокатчицам на вид по 16-18 лет. На видео видно, что они стоят с лошадьми там, где гуляют дети. Если лошадь начнет брыкаться, то девочки, к тому же, в нетрезвом состоянии, удержать их не смогут.

- В парке есть горка, с который катаются малыши. И рядом с ней стоянка этих прокатчиков. Лошади достаточно одного удара для смертельного исхода. Ответственных потом не найти, - ругается Татьяна.

Сейчас жители планируют написать заявление в полицию.