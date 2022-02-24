В Екатеринбурге рецидивист украл деньги с карточки местной жительницы

Мужчина решил не возвращать «пластик» настоящему владельцу и сделал несколько покупок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 47-летний рецидивист украл деньги с карточки 34-летней местной жительницы. 19 февраля женщина обратилась в полицию и рассказала, что потеряла свою пластиковую кредитку, а позже с ее счета неизвестные списали семь тысяч рублей, которые она сама не тратила.

- 22 февраля участковые установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражу и разбой 47-летний местный житель. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что нашел карточку потерпевшей в подъезде на улице Восстания, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина решил не возвращать «пластик» настоящему владельцу и сделал несколько покупок. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.