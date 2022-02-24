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Общество24 февраля 2022 15:00

В Свердловской области началась мобилизация военных запаса

Солдат отправят на плановые сборы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Причиной для такого решения стали плановые сборы, которые проводятся ежегодно

Причиной для такого решения стали плановые сборы, которые проводятся ежегодно

Фото: Олег ЗОЛОТО

Военных, которые числятся в запасе, начали мобилизовать в Свердловской области. По официальным данным, причиной для такого решения стали плановые сборы, которые проводятся ежегодно.

- Как вы знаете, недавно наш президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 18 февраля по всей стране начались военные сборы. Их объявили в рамках федерального закона «Об обороне». Сколько конкретно они продлятся, пока неизвестно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в комитете солдатских матерей по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге продолжается сбор гуманитарной помощи беженцам Донбасса, объявленный в начале недели. Но теперь пунктов ее приема два. Один находится на ул. Хохрякова, 9 в штаб-квартире Общероссийского народного фронта. Другой на ул. Крылова, 2 – в штаб-квартире Российского Красного Креста.