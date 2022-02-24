В Свердловской области подорожали помидоры и творог

С 11 по 18 февраля на Среднем Урале подорожали овощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловскстат сегодня, 24 февраля, опубликовал свежие цифры об изменении стоимости продуктов в Свердловской области. Они затрагивают изменения в цене с 11 по 18 февраля. Так, за эту неделю сильнее всего подорожали помидоры – на 3,30%. За килограмм свежих томатов сейчас в среднем просят 187 рублей 64 копейке.

Также на 2,75% подорожали бананы. Килограмм стоит 95 рублей 14 копеек. Подорожал и чай черный – на 2,93%. Килограмм стоит 984 рубля 63 копейки. Среди резко подорожавших продуктов и творог. Цена выросла на 2,18% и теперь килограмм стоит 391 рубль 83 копейки.

А вот гречневая крупа, напротив, подешевела – на 0,63%. Килограмм ядрицы стоит 132 рубля 85 копеек.