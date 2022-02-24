Глава уральского Союза ветеранов Афганистана объяснил смысл спецоперации на Украине

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О ситуации на Украине высказался депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко, который также возглавляет региональное отделение Союза ветеранов Афганистана. Он отметил, что спецоперация, проводимая в Украине направлена не на завоевание, а на упреждение и демилитаризацию Украины.

- Это принуждение к миру. В 2008 году мы были свидетелями, как Россия предотвратила захват территорий и уничтожение Абхазии, Южной Осетии, - сказал Виктор Бабенко. – Ни в коей мере эта спецоперация не направлена против мирного населения. Сегодня мы должны помнить о людях в Донбассе – это наши сограждане, которые имеют гражданство Российской Федерации. Фактически шло их уничтожение с 2014 года. Это демилитаризация Украины.

Виктор Бабенко также отметил, что альтернативы проведению этой спецоперации не было, а промедление грозило нападками на Россию со стороны стран Запада.