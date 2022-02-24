В Екатеринбургском Театре эстрады прокомментировали скандал из-за возрастного ограничения 16+

в театр на спектакль «Назад в 90-е» не пускали детей и подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском Театре эстрады прокомментировали конфликт, который произошел из-за спектакля «Назад в 90-е».

Екатеринбурженка Татьяна, сына которой тоже не пускали в театр, рассказала об этом порталу Е1. По ее словам, у входа собралось около 20 человек. Многие дети и подростки покупали билеты по «Пушкинской карте», но на входе их не пускали из-за возрастного ограничения 16+.

- Администратор говорила, что если она нас пустит, ее уволят. Мы просили сообщить директору, что тут проблема, нас 20 человек, но она отказалась это делать. Охранник нам предложил оставить детей в холле, а взрослым зайти. Мы попросили вернуть нам деньги, но они категорически отказались. Предложили заменить билеты на другие спектакли, но всё, что там было, нас не устроило. Что, в 15 лет идти на «Винни Пуха»? Но нам сказали, что детям в 15 лет можно ходить только на спектакли, которые промаркированы 6+ и 12+, - цитирует слова женщины Е1.

В последствии в Театр эстрады вызвали полицию. Полицейские сказали родителям, что театр обязан вернуть деньги.

В Театре эстрады объяснили, что сотрудники театра действовали в рамках закона о возрастном ограничении.

- На мероприятии «Назад в 90-е» сотрудники театра действовали в полном соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ, в котором указано, что на мероприятия с возрастным ограничением 16+ не допускается проход зрителей младшего возраста даже в присутствии родителей. Возврат или обмен билетов будет осуществлен в частном порядке. Надеемся на понимание наших зрителей!, - объяснила ситуацию пресс-атташе Театра эстрады Полина Харина.

Также она уточнила, что разрешено посещение мероприятий с возрастными ограничениями только 12+ или 6+, в этом случае родитель несет полную ответственность за ребенка.