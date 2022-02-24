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Общество24 февраля 2022 13:24

Деревню универсиады свяжут с центром Екатеринбурга общественным транспортом

В будущем в микрорайоне Новокольцовский будут жить студенты УрФУ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Также глава региона лично проверил ход реконструкции Александровского бульвара

Также глава региона лично проверил ход реконструкции Александровского бульвара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области посетил место возведения деревни универсиады, которая появится в микрорайоне Новокольцовский. В последние дни здесь решается вопрос с транспортной доступностью, чтобы в будущем сюда могли добираться и студенты УрФУ, которые будут жить в этих кампусах.

- С этой площадкой связаны перспективы развития всего Новокольцовского района. Поэтому важно иметь понимание и четкий план, как мы будем развивать сеть общественного транспорта. Я имею в виду автобусное, трамвайное сообщение, городскую электричку и другие виды транспорта, - заявил Евгений Куйвашев.

Он добавил, что приоритетной задачей является обеспечение комфортного перемещения людей между объектами внутри площадки. Также глава региона лично проверил ход реконструкции Александровского бульвара, транспортного кольца, очистных сооружений и линий электропередачи.