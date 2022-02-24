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Общество24 февраля 2022 12:43

В Нижнем Тагиле 78-летняя пенсионерка потеряла 500 тысяч, поверив мошенникам

Пожилой женщине рассказали, что ее сын стал виновником ДТП
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мошенники отправили свою жертву в ближайший салон сотовой связи по проспекту Вагоностроителей

Мошенники отправили свою жертву в ближайший салон сотовой связи по проспекту Вагоностроителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 78-летняя пенсионерка потеряла больше 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пожилой женщине позвонили неизвестные, которые сообщили, что ее сын стал виновником серьезной аварии, якобы он на своей автомобиле сбил женщину.

- Для того чтобы избежать привлечения виновника к уголовной ответственности, нужно заплатить очевидцам происшествия значительную сумму. Речь шла о 500 тысячах, которые пожилая женщина должна перевести на указанный счет, - уточнили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мошенники отправили свою жертву в ближайший салон сотовой связи по проспекту Вагоностроителей. Там она через кассу отправила наличные. Позже ей снова позвонили и вновь потребовали денег, однако, Пенсионерка, пояснила, что денег больше нет, и все-таки позвонила сыну. Выяснилось, что с ним все в порядке. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».