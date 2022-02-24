Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге отложили открытие участка улицы Рабочих от Татищева до Нагорной, который был недоступен для автомобилистов с 10 ноября. Движение по нему должны были запустить еще 31 декабря, однако теперь назначена новая дата: 31 марта.

- Однако из-за сложных погодных условий осуществить качественный ремонт дорожного покрытия в срок оказалось невозможным. Теперь, с наступлением оттепели, работы по благоустройству специалисты обещают закончить в скором времени, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что в Академическом районе Екатеринбурга запланировали строительство новой дороги на шесть полос. Планируется, что ее возведут к всемирной универсиаде 2023 года, а широкая улица будет проложена до дворца дзюдо, который расположится в Преображенском парке. Такими задумками поделился мэр уральской столицы Алексей Орлов.