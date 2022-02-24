В центре Екатеринбурга откроется цветочный базар в преддверии 8 марта

Ежегодно к международному женскому дню на Урал привозят более трех тонн весенних цветов из других стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Екатеринбурга превратят в цветочный базар в преддверии международного женского дня. Планируется, что ярмарку проведут с 5 по 8 марта включительно с 10:00 до 16:00 на пешеходной части на пересечении Театрального и Банковского переулков

- Мы оборудуем там торговые места и приглашаем предпринимателей на законных основаниях принять участие в ярмарке цветов. Количество мест ограничено, поэтому потенциальным участникам желательно заранее заключить договор, - отметил председатель Комитета по товарному рынку Екатеринбурга Иван Бескрестнов.

Ежегодно к международному женскому дню на Урал привозят более трех тонн весенних цветов из других стран. Кстати, также 5 и 6 марта на площади 1905 года в центре уральской столицы пройдет традиционная ярмарка выходного дня, поэтому парковка, соответственно, на три праздничных дня будет закрыта.