На Урале трехмесячный малыш смог дышать самостоятельно благодаря уникальной операции

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области врачи провели уникальную операцию трехмесячному ребенку, у которого с рождения диагностировали серьезную патологию пищевода. Младенцу в первые дни жизни провели фиксацию аорты к задней стенке грудины, однако позже у него выявили и дыхательное расстройство.

- Выявленная у ребенка патология не позволяла дышать ему самостоятельно. Это эксклюзивная операция, другой для лечения этого состояния не существует. Она была выполнена на пульсирующей аорте и проводилась с использованием микроинструментов и камеры, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам врачей, операция прошла успешно, и они увидели стопроцентный эффект. На следующий день малыш уже смог задышать самостоятельно, чуть позже его выписали из областной детской клинической больницы.