Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ для зарплатных клиентов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных ипотечных программ для зарплатных клиентов на вторичном рынке жилья, который аналитическая и консалтинговая компания Frank RG опубликовала 21.02.2022 года.

В рейтинг вошли программы ипотеки на вторичном рынке со следующими условиями: квартира в городе Москве, сумма кредита – 7 млн рублей, срок 15 лет, первоначальный взнос 30%, исключены программы с господдержкой, с застройщиками и партнерами, с особыми условиями для молодых семей и залоговая недвижимость. Процентная ставка без скидок.

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных предложений по ипотечному кредитованию. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».