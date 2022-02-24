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Общество24 февраля 2022 10:45

На Урале подросток заплатит девочке 70 тысяч за перелом носа

Компенсацию морального вреда взыскали по иску прокурора
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Прокурор Верхотурского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда

Прокурор Верхотурского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье между детьми на улице произошел словесный конфликт и 14-летний подросток ударил девочку по лицу. Он сломал ей носовую перегородку. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

- На протяжении длительного времени девочка испытывала физическую боль от полученной травмы, а также физические и нравственные страдания - была ограничена в действиях по самообслуживанию, испытывала дискомфорт, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Эксперт расценил травму девочки, как причинившую легкий вред здоровью. Прокурор Верхотурского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.

Верхотурский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с 14-летнего подростка, ударившего девочку, и его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.