В Свердловской области банки массово требуют от бизнеса вернуть льготные кредиты

Банки массово пошли в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около сотни исков от банков поступило за последнее время в Арбитражный суд Свердловской области. Финансовые организации требуют от бизнеса вернуть выданные в период пандемии льготные кредиты, которые стали одной из мер поддержки предпринимателей.

Чаще всего суд удовлетворяет требования банков, так как нередко выясняется, что в период пандемии компания, получившая кредит, сокращала сотрудников. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков.

Льготные кредиты выдавали под 2% при условии сохранения предприятиями рабочих мест. Если к началу срока выплат кредита на предприятии сохранялись 90% сотрудников, то остальные расходы по кредиту брало на себя государство. В другом случае компания должна была погасить кредит сама до 1 апреля 2021 года. Во многих случаях этого не произошло, поэтому банки сейчас пошла в суд.