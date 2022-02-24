В Екатеринбурге откроется первый в России музей роллов и пиццы

Экспонаты будут менять каждые полгода Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге в эту субботу, 26 февраля, откроется первый в России музей роллов и пиццы. Экспозицию из 22 экспонатов, которые планируется каждые полгода обновлять, подготовили эксперты сети «Сушкоф и Дель Песто». Таким образом они решили рассказать горожанам, как обновлялась рецептура роллов и пиццы, как трансформировались вкусы гостей, как те или иные блюда сначала становились очень популярными, а потом теряли свои позиции.

- Мы уверены, что история развития роллов и пиццы на Урале должна обрести форму, поэтому и решили основать музей,- рассказала руководитель отдела маркетинга Мария Боброва. - В музее представлены роллы и пиццы, которые сейчас есть в меню и которые были в меню много лет назад. Это эксклюзивная коллекция, подобных музеев в России больше нет.

Роллы и пицца собраны в разные тематические коллекции. Отдельно выставлен драгоценный ролл «X-Gold», в составе которого есть пищевое золото в 25 карат и специально изготовленная в единственном экземпляре золотая икра тобико. Такой золотой ролл готовил бренд-шеф, выезжая к гостям, а деньги от продажи переводились на благотворительность.

Новый музей роллов и пиццы откроется в здании ресторана «Сушкоф и Дель Песто» по адресу ул. Хохрякова, 74 и будет открыт для гостей ежедневно с 9:00 до 02:00. Вход свободный.