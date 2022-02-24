В Свердловской области еще 4 166 человек заболели COVID-19

На Урале продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 24 февраля 2022 года коронавирусом заболели 4 166 человек, из которых 1 598 – проживают в столице Среднего Урала.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в Бисерти, Верхней Пышме, Ирбите, Карпинске, Новоуральске, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале заболели 331 939 человек, из которых 213 457 выздоровели. За сутки из стационаров выписали 1 005 человек.

Сейчас состояние 693 пациентов оценивается как тяжелое, из них 351 – размещены в палатах реанимации, 253 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 6 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 227 человек.