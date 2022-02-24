Авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала южные города, в которые самолеты будут летать по обходным маршрутам

В аэропорты Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара и Симферополя рейсы временно выполняться не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В авиакомпании «Уральские авиалинии» уточнили, как будут выполняться авиарейсы южных направлений после того, как Росавиация ограничила работу 12 российских аэропортов из-за ситуации на Украине. Так, в аэропорты Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара и Симферополя пока рейсы выполняться не будут.

- Вместе с тем, проработаны обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию, - уточняют в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее мы писали о том, что российские авиакомпании начали оформлять возврат средств за билеты на несостоявшиеся рейсы.