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Общество24 февраля 2022 8:32

Авиакомпания «Уральские авиалинии» назвала южные города, в которые самолеты будут летать по обходным маршрутам

Это Сочи, Минеральные Воды, Армения, Кипр, Египет и Турция
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В аэропорты Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара и Симферополя рейсы временно выполняться не будут.

В аэропорты Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара и Симферополя рейсы временно выполняться не будут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В авиакомпании «Уральские авиалинии» уточнили, как будут выполняться авиарейсы южных направлений после того, как Росавиация ограничила работу 12 российских аэропортов из-за ситуации на Украине. Так, в аэропорты Ростова-на-Дону, Воронежа, Краснодара и Симферополя пока рейсы выполняться не будут.

- Вместе с тем, проработаны обходные маршруты для выполнения рейсов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию, - уточняют в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Ранее мы писали о том, что российские авиакомпании начали оформлять возврат средств за билеты на несостоявшиеся рейсы.