В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, выстрелившему в ногу отцу

Сын не признал свою вину в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Антону Жучкову, выстрелившему из пистолета «Гроза-051» в левую голень своему отцу. Все произошло во время ссоры между родственниками на третьем этаже дома по ул. Индустрии 11 августа 2020 года.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности, не менее чем на одну треть, совершенное с применением оружия), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Конфликт между родственниками произошел из-за сложившихся между ними на протяжении длительного времени неприязненных отношений, в том числе из-за раздела общей квартиры.

После выстрела Жучков подобрал гильзу от патрона и выбросил на улице. Скорую отцу он не вызвал. В прокуратуре отметили, что мужчина причинил своему отцу телесные повреждения в виде слепого огнестрельного ранения мягких тканей левой голени с переломом верхней трети левой большеберцовой кости.

Вину Жучков не признал. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга назначил Антону Жучкову 1 год 6 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.