На Урале 28-летний парень на снегоходе погиб, влетев в дерево

У мужчины не было документов на снегоход Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» (Online)

В лесном массиве вблизи деревни Новая Поварня погиб 28-летний парень из Екатеринбурга. Он въехал на снегоходе в дерево. Его 25-летняя пассажирка в больнице. ДТП произошло накануне днем, 23 февраля.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель не имел права управления. Днем приехав на дачу в д. Новая Поварня, он вместе с подругой решил прокатиться по лесу на снегоходе «Ямаха», который не был зарегистрирован в установленном порядке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Также там уточнили, что пострадавшую девушку в ГКБ №36 Екатеринбурга доставили ее знакомые.

ото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» (Online)

Фото с места аварии опубликовали в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Серов» (Online). Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД.