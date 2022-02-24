ВТБ Капитал Инвестиции: интерес к инвестициям в Уральском федеральном округе в 2021 году удвоился

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Уральцы все больше интересуются розничными инвестициями. По сравнению с началом 2019 года число розничных клиентов ВТБ Капитал Инвестиции с фондированными брокерскими счетами в Уральском федеральном округе увеличилось более чем в 7 раз, а объем средств на этих счетах вырос почти в 6 раз. На долю клиентов из Уральского федерального округа приходится 8% от общего количества клиентов с фондированными брокерскими счетами в ВТБ Капитал Инвестиции.

В целом по России общее число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 г. увеличилось на 51%, превысив 2,3 млн в конце года. За год было зарегистрировано 1,4 млн новых счетов (один клиент может иметь отдельно ИИС и брокерский счет).

За прошедшие 3 года количество инвесторов в возрасте до 25 лет выросло в 33 раза, а в возрасте от 25 до 35 лет – в 14 раз. В результате доля клиентов ВТБ Капитал Инвестиции младше 35 лет за 3 года увеличилась с 11% до 34%.

В 2021 г. особенную ставку ВТБ Капитал Инвестиции делали на развитие мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Сегодня ежедневно его использует более 450 тысяч человек – в два раза больше, чем годом ранее.

В прошедшем году было реализовано получение статуса квалифицированного инвестора в мобильном приложении, а с четвертого квартала неквалифицированные инвесторы могут пройти тестирование для доступа к сложным финансовым инструментам.

До 30 июня 2022 года ВТБ Капитал Инвестиции дарит новым клиентам акции российских компаний за прохождение курса по инвестициям, разработанного для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. Курс доступен в приложении ВТБ Мои Инвестиции.