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Общество24 февраля 2022 5:20

Часть Сысерти признают культурным памятником

Об этом сообщил местный краевед
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Историческая часть Сысерти станет объектом культурного наследия. Фото: скан карты

Историческая часть Сысерти станет объектом культурного наследия. Фото: скан карты

Историческую часть города Сысерть под Екатеринбургом признают объектом культурного наследия. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на краеведа Александра Савичева.

Краевед осенью 2021 года подал документы для признания исторической части Сысерти ОКН в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и на днях получил положительный ответ.

В перечень включат территорию, на которой сохранились кирпичные и деревянные постройки 18 и 19 столетий, северный склон горы Бессоновой, места, где провел детство писатель Павел Бажов, железоделательный завод и часть других исторических объектов.

В скором времени будут проведены экспертизы для корректировки границ территории, которую признают ОКН.

С 10 февраля на этой территории действуют ограничения на проведение работ.