В Екатеринбурге спасатели эвакуировали жителей девятиэтажки из-за пожара на балконе

Пожарные локализовали огонь за 16 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером, 23 февраля, загорелись вещи на одном из балконов на втором этаже девятиэтажки на Фурманова. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 15 жильцов дома.

- В 19:14 поступило сообщение о пожаре. На площади восемь квадратных метров повреждено домашнее имущество на балконе квартиры, расположенной на втором этаже муниципального девятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава. В 19:30 пожарным удалось локализовать огонь, еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций будут завершены в 20:44.

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