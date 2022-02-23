В Авиалесоохране готовятся к сезону лесных пожаров в Свердловской области

До воздушных тренировок авипожарные проходили экзамены и зачеты по физподготовке и выживанию в экстремальных Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
Парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны готовятся к сезону лесных пожаров в Свердловской области. Для этого они прибыли на учения в Красноярский край.
Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
Тренировки по прыжкам с парашютом с самолетов и спускам на специальных устройствах с вертолетов пройдут с 23 по 27 февраля.
- Каждый инструктор должен выполнить 12 прыжков с парашютами «Лесник-3» и с новой моделью парашюта «Альфа-комбат» с самолета Ан-2 и сделать 5 спусков на устройстве Кашевника с вертолета Ми-8-МТВ-1 с высоты от 10 до 40 метров, - сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.
Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
До воздушных тренировок авипожарные проходили экзамены и зачеты по физподготовке, радиосвязи, взpывному делу и выживанию в экстремальных условиях.
Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
Воздушные тренировки Авиоохрана проводит, начиная с зимы, так как парашютисты и десантники должны быть полностью подготовлены к 1 апреля.
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