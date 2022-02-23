В Екатеринбурге разыскивают неадеквата, пристававшего к ученице гимназии

По словам потерпевшей, извращенец трогал ее между ног. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разыскивают недаекватного мужчину, который приставал к 16-летней девочке. Инцидент произошел вечером 21 февраля в одном из дворов на улице Азина. По словам потерпевшей, извращенец трогал ее между ног.

- Пострадавшая обратилась в полицию лишь на следующий день. Говорит, что на нее напали, когда возвращалась домой. Материалы проверки уже передали из полиции в следственный отдел СК по Железнодорожному району, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Серове задержали слесаря. Его подозревают в насилии над падчерицей. А в Нижнем Тагиле суд арестовал парня, которого обвиняют в изнасиловании девочки из детского дома.