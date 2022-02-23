Организаторы фестиваля планируют собрать 300 тысяч гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подать заявку можно будет до 21 марта. В фестивале «Уральская ночь музыки» могут принять участие музыканты из любой страны и города, исполнители любых стилей и жанров.

- В этом году организаторы Ural Music Night планируют собрать 300 тысяч гостей и 3 тысячи музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии. В 2021 году на участие в фестивале было подано 2268 заявок, - сообщается на официальном сайте фестиваля.

Отбирать претендентов будут представители музыкальной индустрии из Екатеринбурга и всей России. А отслеживать статус поданных заявок музыканты смогут онлайн.

Напоминаем, что «Уральская ночь музыки» в 2022 году пройдет 24 июня.

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