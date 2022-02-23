В Екатеринбурге на ремонт дорог потратят 372 миллиона рублей

Работы планируется проводить весной-летом 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ремонт дорог выделили 372 миллиона рублей. По документам, опубликованным на сайте госзакупок, 210 рублей выделили на ремонт дорог и тротуара в центре и 162 миллиона рублей будет потрачено на ремонт дорог в Орджоникидзевском районе.

Весной-летом 2022 года планируется отремонтировать проспект Ленина (от Гагарина до Мира), улицу Белинского (от Малышева до Декабристов), переулок Красный и улицу Дзержинского. А в Орджоникидзевском районе отремонтируют улицу Шефскую, бульвар Культуры и улицу Ломоносова.

Ранее мы рассказывали, что власти Екатеринбурга решили отказаться от ямочного ремонта дорог, на смену этому методу придет холодное фрезерование. Мэр уральской столицы Алексей Орлов считает, что это более эффективная мера.

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