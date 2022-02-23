Заболеваемость коронавирусом вновь растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 4 061 человек, из которых 2 374 человек проживают в уральской столице.

В регионе зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 10 221.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 327 773.

Также коронавирус был лабораторно подтвержден у жителей Артемовского, Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Среднеуральска и других населенных пунктов.

- Состояние 675 госпитализированных оценивается как тяжелое, 350 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 258 – на аппаратах ИВЛ, - сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 812. Всего из больниц и ковидных госпиталей выписано 1 133 человека. Общее число выписанных достигло 212 452.

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