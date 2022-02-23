Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В День защитника Отечества уральские кадеты возложили цветы к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату. Торжественная церемония состоялась на Широкореченском мемориале сегодня утром. Участие в ней принял Герой России Дамир Юсупов.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- День защитника Отечества - это общий патриотический праздник, он нас всех объединяет. История государства говорит о том, что мы много раз защищали свои границы, свою свободу. Праздник защитников Отечества подчеркивает, что у нас сильный дух, и мы можем защитить свою страну. Нужно помнить эти даты, потому что, помня историю, мы можем не повторять ошибки в будущем, - отмерил Дамир Юсупов.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В торжественном мероприятии также приняли участие представители казачьих кадетских классов, а также кадеты Свердловского регионального отделения детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение».

Ранее мы рассказывали об открытии памятника, изображающего знаменитую сцену встречи двух боевых товарищей из кинофильма «Офицеры» Ивана Варравы и Алексея Трофимова, а также с его супругой Любовью и внуком Иваном, курсантом суворовского училища. Памятник военнослужащим назвали «Есть такая профессия - Родину защищать».

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