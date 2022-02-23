В Екатеринбурге разрешили стройку на месте сквера вблизи Литературного квартала

Здание не должно быть выше 34 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разрешили построить здание на месте сквера возле Литературного квартала. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области.

В документах приводится госэкспретиза объекта культурного наследия «Здание страховой кассы» 1924 года по адресу улица Пушкина, 28. Госохрана рассмотрела проект зон охраны культурного населения регионального значения «Здание Страховой кассы» и утвердила, что застройка не навредит культурному памятнику.

- Экспертная комиссия пришла к единогласному мнению о соответствии стребованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия установления зон охраны и требований к градостроительным регламентам, - говорится в опубликованном документе на сайте ведомства.

Главным условием является то, что здание, которое сейчас находится в аренде ООО «Екатеринбург-Сити» и которое контролирует УГМК, не должно быть выше 34 метров.

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