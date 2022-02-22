В Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего дебош в хостеле и напавшего на на полицейских

Мужчину обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 36-летнего жителя Красноуфимска, который устроил дебош в хостеле и напал на наряд полицейских. Все произошло в августе прошлого года, тогда. Тогда мужчина начал буянить, находясь в своем номере нетрезвым, из-за чего работники мини-гостиницы сделали ему замечание, однако тот не отреагировал.

- Тогда на место были вызваны стражи порядка. Однако и это не возымело воздействия на мужчину, он продолжил вести себя агрессивно и употреблять ненормативную лексику. Когда сотрудники патрульно-постовой службы стали надевать на нарушителя наручники, злоумышленник применил в отношении полицейских физическое насилие, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По решению суда, уральцу, признавшему свою вину и раскаявшемуся в содеянном, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.