В Нижнем Тагиле будут судить девушку, укравшую смартфон в вагоне электрички

На телефон поступали звонки и смс, однако девушка решила отключить его, а сим-карты выбросила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 26-летнюю девушку, которая украла мобильный телефон в электричке, следовавшей до Серова. Инцидент произошел еще в августе прошлого года. Тогда в линейный отдел обратилась мужчина и рассказал, что оставил свой гаджет в вагоне, а позже не смог его найти. Сумма ущерба составила 15 тысяч.

- В рамках расследования стало известно, что, находясь в тот день в электропоезде, женщина увидела лежавший на скамье сотовый и решила его похитить. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она взяла телефон и переложила к себе в рюкзак, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

На телефон поступали звонки и смс, однако девушка решила отключить его, а сим-карты выбросила. Через пару дней она переустановила систему и начала пользоваться находкой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».