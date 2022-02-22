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Общество22 февраля 2022 15:53

В Нижнем Тагиле будут судить девушку, укравшую смартфон в вагоне электрички

Инцидент произошел еще в августе прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На телефон поступали звонки и смс, однако девушка решила отключить его, а сим-карты выбросила

На телефон поступали звонки и смс, однако девушка решила отключить его, а сим-карты выбросила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить 26-летнюю девушку, которая украла мобильный телефон в электричке, следовавшей до Серова. Инцидент произошел еще в августе прошлого года. Тогда в линейный отдел обратилась мужчина и рассказал, что оставил свой гаджет в вагоне, а позже не смог его найти. Сумма ущерба составила 15 тысяч.

- В рамках расследования стало известно, что, находясь в тот день в электропоезде, женщина увидела лежавший на скамье сотовый и решила его похитить. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она взяла телефон и переложила к себе в рюкзак, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

На телефон поступали звонки и смс, однако девушка решила отключить его, а сим-карты выбросила. Через пару дней она переустановила систему и начала пользоваться находкой. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».