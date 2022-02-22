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Общество22 февраля 2022 13:43

В Екатеринбурге задержали 21-летнего парня, заплатившего за iPhone поддельными купюрами

Житель Невьянка обменял 19 «липовых» купюр на голубой iPhone 13 Pro
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге полицейские поймали 21-летнего парня, который отдавал за купленные гаджеты фальшивые деньги. Молодой человек использовал поддельные SIM-карты, зарегистрированные на подставных лиц. Как оказалось, житель Невьянка обменял 19 «липовых» купюр на голубой iPhone 13 Pro.

- Такая преступная тактика обусловлена тем, что граждане, осуществляющие сделку «из рук в руки», не имеют возможности тщательно проверить подлинность денег. Сбытчики же фальшивок избегают крупных торговых сетей, так как там в большинстве своем используются современные приборы, позволяющие выявить подделку, - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, продавец заметил обман только после того, как попытался внести полученные деньги на свои банковские счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, молодого человека заключили под стражу.