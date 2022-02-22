За минувшие сутки в Свердловской области 3 667 человек заразились коронавирусом

Общее число заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 323 712 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 22 февраля 2022 года коронавирусом заболели 3 667 человек, из которых 1223 человек проживают в уральской столице.

Также коронавирус обнаружен у жителей Сосьвы, Качканара, Волчанска, Нижнего Тагила, Красноуральска, Серова, Красноуфимска, Камышлова, Кушвы и других населенных пунктов.

Общее число заболевших в Свердловской области с начала пандемии составляет 323 712 человек, из которых 211 319 выписаны из госпиталей. За сутки врачи отпустили домой из клиник 1 122 человек.

Сейчас состояние 630 пациентов оценивается как тяжелое, 336 из них размещены в палатах реанимации, 243 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончались 8 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 212 человек.