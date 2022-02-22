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Общество22 февраля 2022 13:09

Екатеринбург встал в девятибалльных пробках в канун праздничного дня

Наиболее сложная обстановка на центральных улицах уральской столицы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сервис «Яндекс» оценивает уровень заторов на девять баллов из десяти возможных

Сервис «Яндекс» оценивает уровень заторов на девять баллов из десяти возможных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург в канун праздничного дня встал в многокилометровые пробки. Сервис «Яндекс» оценивает уровень заторов на девять баллов из десяти возможных. Наиболее сложная обстановка на центральных улицах уральской столицы.

Автомобилисты не могут передвигаться быстро по Малышева, Куйбывашева, проспекту Ленина, Первомайской, Декабристов, Московской, Челюскинцев и других. При этом серьезных аварий замечено не было, очевидцы сообщают о двух мелких ДТП на пересечении Малышева и Восточной, а также Фурманова и Белинского.

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Ранее стало известно, что в Полевском в столкновении двух иномарок Opel пострадали три человека, в том числе двое детей. Авария произошла утром на пересечении улиц Володарского и Крылова. Предварительно установлено, что именно девушка за рулем Opel Antara не уступила дорогу.