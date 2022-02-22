Полпред Якушев оценил решение президента о признании ДНР и ЛНР

Владимир Якушев оценил решение президента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал решение о признании ДНР и ЛНР.

По словам уральского полпреда решение, принятое Владимиром Путиным 21 февраля основано на принципах международного права и гуманитарных соображений.

- Решение о признании двух республик, Донецкой и Луганской, базировалось только на этих принципах. Нас все время пытаются проверить на прочность. Они, видимо, плохо знают историю или учились не по тем учебникам. Уверен, что на все эти вызовы мы достойно ответим, - заявил полпред Владимир Якушев.

Напомним, что сейчас в Свердловской области сейчас собирают гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса. 22 февраля в Ростовскую область отправилась фура с вещами.