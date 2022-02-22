В Свердловской области из-за АЧС изымают свиней

В Карпинске был выявлен падеж животных из-за африканской чумы свиней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске Свердловской области, а именно в радиусе 10 километров от очага АЧС изымают свиней. Распоряжение об изъятии животных подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на портале правовой информации. Владельцам животных положено возмещение ущерба.

Напомним, в январе 2022 года в Карпинске был выявлен падеж 82 животных из-за африканской чумы свиней. Источник заражения сейчас устанавливается специалистами.

Ранее вспышка африканской чумы свиней произошла осенью 2021 года в Камышловском районе Свердловской области. Известно, что животные заболели из-за того, что их владелец кормил их необезвреженными столовыми отходами.