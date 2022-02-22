В Свердловской области за год убили 761 человека

В 2021 году в Свердловской области расследовали 54,4 тысячи новых преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2021 году от преступных посягательств погиб 761 человек, еще 994 человека получили травмы. На сельские поселения приходится 22,7% убитых и 16,4% граждан, которым причинили тяжкий вред здоровью. Число таких преступлений по сравнению с 2020 годом снизилось на 9,1%.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что всего в регионе в 2021 года совершено 54,5 тысячи преступлений. Это на 6,8% меньше, чем годом ранее.

Пятая часть всех преступлений (22%) – это киберпреступления, число которых за год снизилось на 10%. В интернете совершено 8,9 тысячи преступлений, по телефону – 5,8 тысячи преступлений, с использованием банковских карт – 3,4 тысячи преступлений.

Треть киберпреступлений связана с незаконным оборотом наркотиков, 69,9% - с мошенничеством, 13,7% - с кражами.

55,5% от общего числа преступлений – это хищения чужого имущества. Большая часть преступников – мужчины, 16,2% - женщины, 5% - несовершеннолетние, 4,8% - ученики. Всего в 2021 году стражи порядка задержали 26,8 тысячи человек.

Большую часть преступлений (65,4%) совершили рецидивисты, 40% из них уже имеют судимости. Треть всех преступлений совершено в нетрезвом состоянии, 0,6% - в состоянии наркотического опьянения.