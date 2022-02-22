В Свердловской области за сутки COVID-19 обнаружили у 3 667 человек

Ограничительные меры в связи с пандемией сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 3 667 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 граждан на Среднем Урале составляет 232 712 человек.

Кроме жителей Екатеринбурга диагноз подтвердился у уральцев, проживающих в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Ревде, Верхней Пышме, Среднеуральске, Невьянске, Дегтярске и других населенных пунктах Среднего Урала.

Также за сутки от общего числа заболевших 729 человек попали в больницы. За сутки зафиксировано еще 8 смертей от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 10 212 человек.